3 Gröscher 1586 (Polen, Stephan Bathory)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Gröscher 1586 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Stephan Bathory und wurde vom Münzamt in Posen geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2471, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2011.

