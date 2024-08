3 Gröscher 1588 ID "Olkusz Münzstätte". Inschrift "ET DES SV" (Polen, Sigismund III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Gröscher 1588 "Olkusz Münzstätte" mit Markierung ID. Inschrift "ET DES SV". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Sigismund III Wasa und wurde vom Münzamt in Olkusz geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 297, welches bei Provenance Auctions für 7.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Mai 2024.

