1 Groschen 1607 "Litauen". Bogoria in Schild. Rahmen auf beiden Seiten (Polen, Sigismund III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen 1607 "Litauen". Bogoria in Schild. Rahmen auf beiden Seiten. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Sigismund III Wasa und wurde vom Münzamt in Vilnius geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1678, welches bei Rzeszowski Dom Aukcyjny für 10.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. September 2022.

