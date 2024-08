10 Zlotych 2005 MW ET "Stanislaw II August Poniatowski". Halbfigur (Polen, III Republik Polen nach Stückelung)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 10 Zlotych 2005 "Stanislaw II August Poniatowski" mit Markierung MW ET. Halbfigur. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der III Republik Polen nach Stückelung und wurde vom Münzamt in Warschau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2081, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 310 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2020.

