2 Zlote 1995 MW ET "Schlacht um Warschau" (Polen, III Republik Polen nach Stückelung)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Zlote 1995 "Schlacht um Warschau" mit Markierung MW ET. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit der III Republik Polen nach Stückelung und wurde vom Münzamt in Warschau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1078, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 950 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2017.

