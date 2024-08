5 Zlotych 2017 MW "Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit in Lublin" (Polen, III Republik Polen nach Stückelung)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 5 Zlotych 2017 "Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit in Lublin" mit Markierung MW. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit der III Republik Polen nach Stückelung und wurde vom Münzamt in Warschau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 888, welches bei WDA - MiM für 600 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2020.

Erhaltung UNC (2)