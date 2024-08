18 Gröscher (Ort) 1655 IT "Typ 1655-1658". Rosette (Polen, Johann II Kasimir)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 18 Gröscher (Ort) 1655 mit Markierung IT. Rosette. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Johann II Kasimir und wurde vom Münzamt in Krakau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 601, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 3.450 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2022.

Erhaltung UNC (1) XF (6) VF (10) Keine Note (2)