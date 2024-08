1 Escudo 1810 JP (Peru, Ferdinand VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der peruanischen Münze 1 Escudo 1810 mit Markierung JP. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Ferdinand VII und wurde vom Münzamt in Lima geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 4831, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2007.

Erhaltung XF (3) VF (5) F (3) Erhaltung (slab) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) Service NGC (4)