4 Escudos 1761 Mo MM (Mexiko, Karl III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der mexikanischen Münze 4 Escudos 1761 mit Markierung Mo MM. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl III und wurde vom Münzamt in Mexiko-Stadt geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 284, welches bei Morton & Eden Ltd für 8.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2013.

Erhaltung VF (8) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)