24 Livres AN II (1793) W. Lille (Frankreich, Erste Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 24 Livres AN II (1793) mit Markierung W. Lille. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Erste Republik und wurde vom Münzamt in Lille geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1767, welches bei MDC Monaco für 34.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2023.

