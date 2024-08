10 Penniä 1890 (Finnland, Großherzogtum)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Finnisch Münze 10 Penniä 1890 . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Großherzogtums und wurde vom Münzamt in Helsinki geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 8770, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Februar 2022.

Erhaltung UNC (5) AU (3) XF (10) VF (7) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS60 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (1) RB (1) Service NGC (2)

