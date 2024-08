Penni 1864 (Finnland, Großherzogtum)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Finnisch Münze Penni 1864 . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Großherzogtums und wurde vom Münzamt in Helsinki geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1026, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2015.

