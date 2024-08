1 Escudo 1816 NR JF (Kolumbien, Ferdinand VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kolumbianischen Münze 1 Escudo 1816 mit Markierung NR JF. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Ferdinand VII und wurde vom Münzamt in Nuevo Reino geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 3806, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2008.

