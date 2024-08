2 Escudos 1765 NR JV (Kolumbien, Karl III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kolumbianischen Münze 2 Escudos 1765 mit Markierung NR JV. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl III und wurde vom Münzamt in Nuevo Reino geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 693, welches bei GINZA COINS CO. für 420.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2018.

