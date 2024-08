Taler 1833 (Bayern, Ludwig I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der bayerischen Münze Taler 1833 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Ludwig I und wurde vom Münzamt in München geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 448, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Juni 2013.

Erhaltung UNC (10) AU (10) XF (8) VF (7) F (1) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (3) AU53 (2) Service NGC (8)

Verkäufer Alle Unternehmen

Busso Peus (1)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (6)

HERVERA (1)

Höhn (1)

Künker (9)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Soler y Llach (1)

Sonntag (1)

Stack's (1)

UBS (2)

VL Nummus (2)

WAG (1)

Westfälische (1)