AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1928

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1928 M
Durchschnittlicher Preis2000 $
Verkauf
167
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1928 P
Durchschnittlicher Preis630 $
Verkauf
073
