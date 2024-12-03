AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1928 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,333,417
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1928
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:630 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 54, welches bei The Coin Cabinet für 1.350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
632 $
Preis in Auktionswährung 560 CHF
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
