Sovereign 1928 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1928 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1928 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,333,417

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1928
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 54, welches bei The Coin Cabinet für 1.350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.

Australien Sovereign 1928 P auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Australien Sovereign 1928 P auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
632 $
Preis in Auktionswährung 560 CHF
