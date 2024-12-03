Sovereign 1928 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 54, welches bei The Coin Cabinet für 1.350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (58) AU (4) XF (3) VF (3) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS64 (7) MS63 (23) MS62 (15) MS61 (6) AU58 (2) Service PCGS (32) NGC (23) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Attica Auctions (1)

Baldwin's of St. James's (6)

Bonhams (1)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (11)

DNW (6)

Heritage (27)

Jean ELSEN (1)

Künker (1)

London Coins (1)

Monnaies d'Antan (2)

Numisor (5)

Roxbury’s (1)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

UBS (3)

V. GADOURY (1)