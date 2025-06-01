Sovereign 1928 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23568, welches bei Heritage Auctions für 10.925 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

