AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1928 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC413,208
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1928
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise (66)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23568, welches bei Heritage Auctions für 10.925 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2283 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
