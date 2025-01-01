flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1898

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1898 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
057
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1898 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
2217
Kategorie
Jahr
Suchen