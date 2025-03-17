Sovereign 1898 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1898 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 891, welches bei SINCONA AG für 52.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

