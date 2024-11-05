Sovereign 1898 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1898 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99082, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.

