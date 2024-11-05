flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1898 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1898 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1898 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Casa de Subastas de Madrid

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,548,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1898
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1898 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (57)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1898 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99082, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
622 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 23. Februar 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum23. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 15. November 2022
VerkäuferHeritage Eur
Datum15. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. April 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. April 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. April 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. April 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1898 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 31. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum31. März 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1898Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen