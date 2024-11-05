AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1898 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,548,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1898
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (57)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1898 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99082, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
622 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum23. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
123
