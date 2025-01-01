flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1894

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1894 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
0108
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1894 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis590 $
Verkauf
0152
