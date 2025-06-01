Sovereign 1894 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1894 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99050, welches bei Heritage Auctions für 4.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung PROOF (1) UNC (47) AU (11) XF (23) VF (22) F (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (15) MS62 (19) MS61 (5) AU58 (5) AU55 (3) DETAILS (1) Service NGC (29) PCGS (21) ANACS (1)

