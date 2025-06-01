flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1894 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1894 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1894 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,067,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1894
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Durchschnittspreis (PROOF):910 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1894 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (108)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1894 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99050, welches bei Heritage Auctions für 4.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1010 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1501 $
Preis in Auktionswährung 1501 USD
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Cayón - 14. März 2024
VerkäuferCayón
Datum14. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 14. Februar 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum14. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1894 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 13. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum13. November 2023
ErhaltungVF
Preis
