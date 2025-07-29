flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1894 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1894 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1894 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,166,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1894
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1894 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5041, welches bei Cayón Subastas für 1.540 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
902 $
Preis in Auktionswährung 675 GBP
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
698 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion Münzen & Medaillen - 4. Dezember 2024
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion NOA - 28. Oktober 2024
VerkäuferNOA
Datum28. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1894 M "Schleierkopf" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
