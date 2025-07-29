Sovereign 1894 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1894 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5041, welches bei Cayón Subastas für 1.540 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

Erhaltung UNC (68) AU (17) XF (34) VF (27) F (2) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS63 (14) MS62 (40) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (3) Service PCGS (45) NGC (27) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Attica Auctions (1)

Auction World (4)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (5)

Bertolami (1)

Bolaffi (1)

Bonhams (1)

Cayón (3)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (27)

DNW (1)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (2)

HARMERS (1)

Heritage (32)

Heritage Eur (2)

ibercoin (1)

Jean ELSEN (1)

Jesús Vico (1)

Katz (2)

Künker (2)

London Coins (13)

Mowbray Collectables (3)

Münzen & Medaillen (1)

NOA (1)

NOONANS (1)

Numismática Leilões (3)

Oslo Myntgalleri (2)

Pliego (3)

Rimon Auctions (2)

Roxbury’s (3)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (6)

Spink (4)

St James’s (3)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Tauler & Fau (1)

Tennants Auctioneers (2)

WAG (2)