AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1894 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,166,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1894
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:590 USD
Auktionspreise (152)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1894 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5041, welches bei Cayón Subastas für 1.540 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
902 $
Preis in Auktionswährung 675 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...8
Beliebte Abschnitte