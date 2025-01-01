flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1890

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1890 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
2143
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1890 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis590 $
Verkauf
1136
Kategorie
Jahr
Suchen