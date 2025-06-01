Sovereign 1890 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1890 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 176, welches bei The Coin Cabinet für 33.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.

Erhaltung UNC (33) AU (17) XF (33) VF (36) F (9) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (14) MS60 (6) AU58 (12) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) DETAILS (1) PL (1) Service NGC (32) PCGS (12)

