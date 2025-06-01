AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1890 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,473,537
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1890
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:590 USD
Auktionspreise (135)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1890 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 176, welches bei The Coin Cabinet für 33.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
646 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
