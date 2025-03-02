AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,808,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1890
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (141)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1890 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23614, welches bei Heritage Auctions für 5.581 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
