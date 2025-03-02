flag
Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,808,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1890
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (141)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1890 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23614, welches bei Heritage Auctions für 5.581 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
754 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
540 $
Preis in Auktionswährung 520 EUR
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1890 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 12. September 2025
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum12. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Zu versteigern
