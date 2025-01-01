flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1888

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1888 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis790 $
Verkauf
0163
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1888 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis510 $
Verkauf
0176
