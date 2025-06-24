flag
Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,830,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1888
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Durchschnittspreis (PROOF):47000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (176)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1888 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 796, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 29.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Mowbray Collectables - 24. Juni 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
1250 NZD
Preis in Auktionswährung 1250 NZD
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
646 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Münzen & Medaillen - 4. Dezember 2024
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 13. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum13. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1888 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 15. Oktober 2023
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
