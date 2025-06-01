AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,187,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1888
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:790 USD
Auktionspreise (163)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1888 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23054, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
646 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
