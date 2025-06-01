flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,187,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1888
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:790 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (163)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1888 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23054, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
646 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion The Royal Mint - 9. Juni 2024
VerkäuferThe Royal Mint
Datum9. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Chiswick Auctions - 26. Mai 2024
VerkäuferChiswick Auctions
Datum26. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 13. Mai 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum13. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1888 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
