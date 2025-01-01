flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1878

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1878 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis800 $
Verkauf
1252
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1878 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis650 $
Verkauf
2174
Kategorie
Jahr
Suchen