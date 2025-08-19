Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6904, welches bei Spink für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2023.

Erhaltung UNC (54) AU (31) XF (34) VF (42) F (2) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS63 (10) MS62 (26) MS61 (13) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (7) AU50 (1) XF45 (3) DETAILS (1) + (2) Service NGC (41) PCGS (30) ANACS (2) ICG (1)

