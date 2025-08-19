flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,171,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1878
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (172)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6904, welches bei Spink für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Schulman - 1. Juli 2025
VerkäuferSchulman
Datum1. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rauch - 29. März 2025
VerkäuferRauch
Datum29. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Münzen & Medaillen - 4. Dezember 2024
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOA - 28. Oktober 2024
VerkäuferNOA
Datum28. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion AURORA - 17. Mai 2024
VerkäuferAURORA
Datum17. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
