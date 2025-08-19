AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1878 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,171,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1878
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (172)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6904, welches bei Spink für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
