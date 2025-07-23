Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei The Coin Cabinet für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Juni 2020.

Erhaltung UNC (66) AU (68) XF (75) VF (34) F (2) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (26) MS61 (20) MS60 (5) AU58 (33) AU55 (17) AU53 (3) XF45 (4) DETAILS (2) PL (2) + (1) Service NGC (69) PCGS (43)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auction World (3)

Baldwin's of St. James's (4)

Bolaffi (4)

Bonhams (1)

Busso Peus (1)

Chaponnière (1)

CHS Basel Numismatics (3)

Coin Cabinet (42)

Coins of the Realm (5)

Davissons Ltd. (1)

DNW (3)

Elstob & Elstob (1)

Frühwald (1)

GINZA (1)

Goldberg (6)

Goudwisselkantoor veilingen (4)

Great Coins & Art Auctions (1)

HARMERS (1)

Heritage (45)

Heritage Eur (5)

HERVERA (3)

ICE (1)

Jean ELSEN (2)

Jesús Vico (1)

Karamitsos (1)

Katz (1)

Künker (2)

Lockdales Auctioneers (1)

London Coins (11)

Lugdunum (1)

MDC Monaco (2)

Morton & Eden (2)

Niemczyk (1)

NOONANS (2)

Numisma - Portugal (1)

Numismática Leilões (1)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Pliego (1)

Rauch (1)

Rimon Auctions (1)

Roma Numismatics (25)

Schulman (2)

Sima Srl (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (4)

Sovereign Rarities (4)

Spink (10)

St James’s (1)

Stack's (9)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Teutoburger (3)

TimeLine Auctions (1)

UBS (3)

V. GADOURY (2)

VL Nummus (3)

WAG (2)

Warin Global Investments (5)