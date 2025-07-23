AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,259,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1878
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionspreise (251)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei The Coin Cabinet für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS61 PL NGC
Preis
1686 $
Preis in Auktionswährung 240000 JPY
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte