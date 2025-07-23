flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,259,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1878
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (251)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1878 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei The Coin Cabinet für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 850 USD
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS61 PL NGC
Preis
1686 $
Preis in Auktionswährung 240000 JPY
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 19. November 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Jesús Vico - 7. März 2024
VerkäuferJesús Vico
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 18. Januar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Numisma - Portugal - 14. Dezember 2023
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1878 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1878Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen