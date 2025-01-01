flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1866

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1866
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
1654
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1866
Durchschnittlicher Preis2300 $
Verkauf
040
Kategorie
Jahr
Suchen