1/2 Sovereign 1866 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1866 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1866 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC154,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1866
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30016, welches bei Heritage Auctions für 50.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
778 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
50400 $
Preis in Auktionswährung 50400 USD
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2022
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Numismática Leilões - 22. April 2022
VerkäuferNumismática Leilões
Datum22. April 2022
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 15. Juli 2021
VerkäuferHeritage
Datum15. Juli 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Felzmann - 30. Juni 2021
VerkäuferFelzmann
Datum30. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Numismática Leilões - 20. April 2021
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Felzmann - 17. März 2021
VerkäuferFelzmann
Datum17. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 16. März 2021
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum16. März 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Felzmann - 1. Juli 2020
VerkäuferFelzmann
Datum1. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 6. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum6. Februar 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Katz - 14. August 2019
VerkäuferKatz
Datum14. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1866 auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
