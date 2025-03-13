AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1866 (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC154,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1866
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionspreise (40)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30016, welches bei Heritage Auctions für 50.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
778 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
50400 $
Preis in Auktionswährung 50400 USD
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum16. März 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte