1/2 Sovereign 1866 (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30016, welches bei Heritage Auctions für 50.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

