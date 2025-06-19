AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1866 (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,911,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1866
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (653)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30060, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...32
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte