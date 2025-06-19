flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1866 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1866 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1866 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,911,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1866
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1866 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (653)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30060, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
778 $
Preis in Auktionswährung 580 GBP
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
672 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Künker - 24. Mai 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Holmasto - 24. Mai 2025
VerkäuferHolmasto
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
VerkäuferSima Srl
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1866 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1866Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen