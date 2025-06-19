Sovereign 1866 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1866 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30060, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung UNC (138) AU (182) XF (146) VF (164) F (17) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (16) MS62 (46) MS61 (56) MS60 (6) AU58 (60) AU55 (46) AU53 (22) AU50 (29) XF45 (34) XF40 (14) VF35 (18) VF30 (12) VF25 (1) VF20 (3) DETAILS (7) Service NGC (273) PCGS (100) ANACS (1) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (9)

Auctiones (4)

Aurea (2)

Aureo & Calicó (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (23)

Bertolami (1)

Bolaffi (6)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (2)

Busso Peus (3)

Cayón (3)

Chaponnière (3)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

CNG (5)

Coin Cabinet (19)

Coinhouse (1)

Creusy Numismatique (4)

DNW (11)

Eeckhout (1)

Elstob & Elstob (1)

Emporium Hamburg (8)

Erwin Dietrich (1)

Eurseree (2)

Felzmann (3)

Gärtner (1)

GINZA (1)

Goldberg (20)

Gorny & Mosch (8)

Goudwisselkantoor veilingen (4)

Grün (7)

HARMERS (10)

Heritage (243)

Heritage Eur (4)

Herrero (1)

HERVERA (1)

Hess Divo (3)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Holmasto (1)

Jean ELSEN (12)

Karamitsos (1)

Kroha (1)

Künker (27)

Lugdunum (1)

Matos, Esteves & Pacheco (1)

MDC Monaco (11)

Monnaies d'Antan (1)

Morton & Eden (12)

Münzenonline (2)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

NOONANS (2)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Marcoccia (1)

Numisor (2)

Palombo (1)

Rauch (4)

Reinhard Fischer (3)

Rhenumis (2)

Schulman (5)

Sedwick (1)

Sima Srl (2)

SINCONA (25)

Soler y Llach (5)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (6)

St James’s (8)

Stack's (40)

Stanley Gibbons Baldwin's (8)

Stephen Album (2)

Tauler & Fau (2)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (6)

UBS (12)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)

VL Nummus (2)

WAG (11)

Warin Global Investments (3)

WCN (1)