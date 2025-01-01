flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1862

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1862
Durchschnittlicher Preis950 $
Verkauf
284
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1862
Durchschnittlicher Preis810 $
Verkauf
038
Kategorie
Jahr
Suchen