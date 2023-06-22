1/2 Sovereign 1862 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1862 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1004, welches bei Stack's Bowers für 4.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2022.

