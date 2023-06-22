flag
1/2 Sovereign 1862 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1862 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1862 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC210,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1862
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (38)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1862 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1004, welches bei Stack's Bowers für 4.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2022.

Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
3360 $
Preis in Auktionswährung 3360 USD
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Numisma - Portugal - 22. Juni 2023
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum22. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion GINZA - 5. November 2022
VerkäuferGINZA
Datum5. November 2022
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion St James’s - 31. Oktober 2022
VerkäuferSt James’s
Datum31. Oktober 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 10. August 2022
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum10. August 2022
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 15. April 2021
VerkäuferHeritage
Datum15. April 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 19. März 2020
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Roma Numismatics - 10. Januar 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum10. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Roma Numismatics - 10. Januar 2019
VerkäuferRoma Numismatics
Datum10. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Jean ELSEN - 8. Dezember 2018
VerkäuferJean ELSEN
Datum8. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1862 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 28. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
