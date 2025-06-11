AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1862 (Australien, Victoria)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,477,500
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1862
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionspreise (82)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1862 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30278, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
