flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1862 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1862 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1862 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,477,500

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1862
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1862 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (82)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1862 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30278, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
894 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Sonntag - 7. Dezember 2023
VerkäuferSonntag
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Künker - 18. November 2022
VerkäuferKünker
Datum18. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Oktober 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Numisor - 15. Februar 2022
VerkäuferNumisor
Datum15. Februar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion MDC Monaco - 12. Juni 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum12. Juni 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungXF45 NGC
Zu versteigern
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1862 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungXF45 ANACS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1862Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen