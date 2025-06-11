Sovereign 1862 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1862 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30278, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2017.

Erhaltung UNC (9) AU (20) XF (19) VF (29) F (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS62 (5) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (7) XF45 (6) XF40 (7) VF35 (7) VF30 (5) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (2) + (1) Service NGC (47) PCGS (12)

