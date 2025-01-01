flag
Australien
Zeitraum:1837-1936

Münzen fon Australien 1860

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1860
Durchschnittlicher Preis2400 $
Verkauf
076
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1860
Durchschnittlicher Preis4000 $
Verkauf
014
