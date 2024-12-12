AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1860 (Australien, Victoria)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC156,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1860
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1860 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30009, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
