AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1860 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1860 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1860 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC156,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1860
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1860 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30009, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion iBelgica - 12. Dezember 2024
VerkäuferiBelgica
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 6. November 2021
VerkäuferSt James’s
Datum6. November 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2017
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion DNW - 23. September 2016
VerkäuferDNW
Datum23. September 2016
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Künker - 30. September 2009
VerkäuferKünker
Datum30. September 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2006
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2006
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1860 auf der Auktion Goldberg - 8. Februar 2006
VerkäuferGoldberg
Datum8. Februar 2006
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
