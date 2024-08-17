flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1860 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1860 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1860 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,573,500

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1860
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1860 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (76)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1860 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 637, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
4400 $
Preis in Auktionswährung 4400 USD
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Stack's - 27. Juni 2024
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Stack's - 27. Juni 2024
VerkäuferStack's
Datum27. Juni 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 17. November 2022
VerkäuferSt James’s
Datum17. November 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Bertolami - 12. Juni 2022
VerkäuferBertolami
Datum12. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 30. März 2022
VerkäuferSt James’s
Datum30. März 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 14. Oktober 2021
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James's - 14. Oktober 2021
VerkäuferSt James’s
Datum14. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion HARMERS - 27. September 2021
VerkäuferHARMERS
Datum27. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James’s - 22. Juli 2021
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion St James's - 22. Juli 2021
VerkäuferSt James’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. März 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. März 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Taisei - 17. November 2019
VerkäuferTaisei
Datum17. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 26. September 2019
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 26. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum26. September 2019
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 19. September 2019
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 19. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum19. September 2019
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion VL Nummus - 15. September 2019
VerkäuferVL Nummus
Datum15. September 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 12. September 2019
Australien Sovereign 1860 auf der Auktion Heritage - 12. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2019
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
