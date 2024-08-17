Sovereign 1860 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1860 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 637, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

