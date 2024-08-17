AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1860 (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,573,500
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1860
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionspreise (76)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1860 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 637, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
4400 $
Preis in Auktionswährung 4400 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferSt James’s
Datum17. November 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte