Münzen fon Australien 1858

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1858
Durchschnittlicher Preis1700 $
Verkauf
054
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1858
Durchschnittlicher Preis1000 $
Verkauf
041
