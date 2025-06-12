AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1858 (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC483,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1858
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (41)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 551, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF20 NGC
Preis
376 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2017
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
12
