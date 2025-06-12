1/2 Sovereign 1858 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 551, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

