1/2 Sovereign 1858 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC483,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1858
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (41)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 551, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Rumnicoin - 12. Juni 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum12. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1153 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF20 NGC
Preis
376 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 25. Juli 2024
VerkäuferHeritage
Datum25. Juli 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Numismática Leilões - 20. März 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion St James’s - 5. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum5. Februar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Roma Numismatics - 6. Februar 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum6. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2018
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 12. September 2017
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2017
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Goldberg - 7. Juni 2017
VerkäuferGoldberg
Datum7. Juni 2017
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 4. August 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2016
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1858 auf der Auktion Teutoburger - 27. Februar 2015
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Februar 2015
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
