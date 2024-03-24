AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1858 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,101,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1858
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionspreise (54)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
4300 $
Preis in Auktionswährung 4300 USD
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
123
