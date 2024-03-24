Sovereign 1858 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung UNC (7) AU (15) XF (15) VF (15) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) MS61 (5) AU58 (4) AU55 (2) AU50 (8) XF45 (5) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (5) DETAILS (2) Service NGC (29) PCGS (11)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

Bolaffi (1)

Cayón (1)

Coin Cabinet (1)

Goldberg (3)

HARMERS (4)

Heritage (25)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (1)

Künker (2)

London Coins (1)

New York Sale (1)

Schulman (1)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)