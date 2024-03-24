flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1858 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,101,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1858
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1858 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1858 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
4300 $
Preis in Auktionswährung 4300 USD
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion St James’s - 20. Mai 2021
VerkäuferSt James’s
Datum20. Mai 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 20. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. Mai 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 18. März 2021
VerkäuferHeritage
Datum18. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage Eur - 20. November 2020
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Künker - 20. März 2020
VerkäuferKünker
Datum20. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1858 auf der Auktion Heritage - 26. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum26. September 2019
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
