Italy 500 Lire 2001 Republic

Italy 500 Lire 2001 Republic - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1181
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italy 500 Lire 2001 Republic - Coins NB, E-Auction 31, Lot 849
Coins NB
  • Date
    December 13, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
Italy 500 Lire 2001 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2102Italy 500 Lire 2001 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2102
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Italy 500 Lire 2001 Republic - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lot 334
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Italy 500 Lire 2001 Republic - Katz Auction, E-Auction 126, Lot 823
Katz Auction
  • Date
    May 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 3341
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Lot 1584
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 27, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 106, Lot 2747
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 25, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., AUCTION 105, Lot 2831
InAsta S.p.A.
  • Date
    March 6, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Italy 500 Lire 2001 Republic - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 17, Lot 849
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    December 28, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Italy 500 Lire 2001 Republic - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 22, Lot 777
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    June 3, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Italy 500 Lire 2001 Republic - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 21, Lot 1049
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    February 18, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Lot 1866
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 29, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Italy 500 Lire 2001 Republic - InAsta S.p.A., Auction 86 E-Live, Lot 2254
InAsta S.p.A.
  • Date
    March 3, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
