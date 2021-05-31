Italy 50 Centesimi 1889 Umberto I

Lot 3892 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 50 Centesimi 1889 (Silver, 18 mm, 2.48 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA / 1889 Head of Umberto I to right. Rev. Crowned arms between laurel and oak branch; in fields, C - 50. KM 1. Montenegro 55. Good very fine. From the collection of a Swiss scholar, formed over the past thirty years.