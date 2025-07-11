Italy 5 Lire 1956 Republic

Italy 5 Lire 1956 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 901
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2293Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2293
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2295Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2295
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2296Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2296
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2297Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2297
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    17 $
Lot 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2294Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2294
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2356Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2356
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 747Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 747
Numismatica Raponi
  • Date
    November 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Italy 5 Lire 1956 Republic - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 676
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Italy 5 Lire 1956 Republic - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 452
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 317Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 317
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 758Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 758
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Italy 5 Lire 1956 Republic - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1198
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3053Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3053
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3681Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3681
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3054Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3054
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3055Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3055
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1956 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3059Italy 5 Lire 1956 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3059
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Italy 5 Lire 1956 Republic - Aphrodite Art Coins, Auction 35, Lot 840
Aphrodite Art Coins
  • Date
    July 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Italy 5 Lire 1956 Republic - Numismatica Italia, Auction 2, Lot 362
Numismatica Italia
  • Date
    July 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes
