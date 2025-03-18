Italy 5 Lire 1946 Republic
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price173 $
Lot 898 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1946 -D/Testa muliebre con fiaccola a d. REPVBBLICA ITALIANA R/Grappolo d'uva - It (Al) - KM 89 - P.2351 MOLTO RARA SPL/qFDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price415 $
Lot 2288 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price12 $
Lot 3319 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 (IT g. 2,42) Grading/Status: BB+
Numismatica Ranieri S.r.l.
- DateNovember 9, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 670 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1946 PROVA. It gr. 2,52 Dr. Semibusto della Libertà, con fiaccola a d. Rv. Grappolo d’uva tra valore e data.; a d., PROVA. P.P. 727; Luppino PP629; Gig. P15. Rarissimo. Grading/Status: FDC
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 313 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1948. IT. Gig.279. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 314 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1949. IT. Gig.280. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 312 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1946. IT. Gig.277. R Punti di corrosione nel campo del R/. Sigillata Antonio Rennella " punti di corrosione" SPL+. Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 315 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 316 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Sigillata Antonio Rennella FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ranieri S.r.l.
- DateSeptember 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 152 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. Curiosità o difetto di conio su 5 Lire 1949. Italma Dr. Testa muliebre a d. Rv. Grappolo d’uva, con indicazione di valore e data. Cfr. Gig. 280. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 383 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Sigillata Piero Rollero Grading/Status: FDC Notes Sigillata Piero Rollero
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1988 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1947 - Gig. 278 IT RR Un insignificante graffietto al R/ Grading/Status: FDC
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- DateMay 20, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 6674 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Republik Italien seit 1946. 5 Lire 1946 R, Rom. 2,51 g. Aluminium. Pagani 2351. R Vorzüglich
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 553 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Sigillata Marco Esposito Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Marco Esposito
InAsta S.p.A.
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2702 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1946 Mont. 3 RR IT Grading/Status: SPL+
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 647 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1950. IT. Gig.281. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 645 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1948. IT. Gig.279. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 646 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1949. IT. Gig.280. Sigillato Riccardo Paolucci FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 370 Repubblica Italiana, Monetazione in Lire (1946-2001), 5 Lire 1946 Prova, RRR It 26,7 mm, 2,5 g, periziata SPL+ da A. Bazzoni
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 372 Repubblica Italiana, Monetazione in Lire (1946-2001), 5 Lire 1946, RR It 26,7 mm, 2,5 g, in Slab NGC MS65 Top Pop (cert. 6635679018)