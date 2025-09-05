Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III

Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2054Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2054
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2053Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2053
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1855Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1855
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    46 $
Lot 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1856Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1856
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    28 $
Lot 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2262Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2262
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2261Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2261
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2261 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Sigillata FDC da Massimo Filisina Grading/Status: FDC
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 695Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 695
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1024Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1024
Istra Numizmatika
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 169Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 169
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 172Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 172
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1559
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1100
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 170Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 170
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2614Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2614
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2612Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2612
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2615Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2615
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2616Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2616
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 945
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    September 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 952
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    September 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1942Italy 5 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1942
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR  Grading/Status: FDC
